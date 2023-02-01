Українська актриса театру та кіно Ганна Саліванчук вирішила знову взятися за схуднення після тривалої відпустки. При цьому жінка поспішила поділитись різними переживаннями через те, що їй не вдається отримати бажану форму.

За її словами, як би вона правильно харчувалася кілька днів поспіль, але вага зовсім застигла і навіть не думає зменшуватися. Двічі на день харчування правильною їжею не дало жодної користі для схуднення, заявила Саліванчук.

«А кажуть, їж салат цілими днями і все буде прибл. Ні! Чи стрес, чи треба здавати аналізи. Бо так не чесно, п'ять днів не їм нічого, шкідливого, їм мало, після 19-го взагалі нічого. Ні солодкого, ні борошняного» - пише Саліванчук.

Також Саліванчук розповідала рецепт апетитної риби із овочами, а також зізналася, що після відпочинку переходити на звичні робочі будні дещо складно.

"Стежити за собою треба всім і завжди. Навіть якщо ви худенька, то потрібно займатися спортом, щоб тіло було у формі, тому що саме стрункі дівчатка страждають на целюліт. У мене його немає. Пощастило? Ні, я просто стежу за своїм пп!" - Раніше розповіла Ганна про харчування.

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