Як пише Politeka.net, Оля Полякова – успішна українська співачка. Зірка, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Оля і про Інстаграм, де ділиться із фанами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Полякова показала, як готуватися до зйомок у гримерці та відповіла хейтерам.
"Всім привіт, дорогі мої, вчора мені багато людей написали про те, що: "Ой, ви така гарна, а це все недоречно. Дорогі мої, я, я на зйомках, це моя робота, моя робота в тому числі бути красивою. І ви робіть свою, бо якщо ми перестанемо працювати, то це буде фігня", - розповіла Оля.
"Усім привіт, дорогі мої, ми знімаємо для того, щоб у вас було що подивитись по телевізору", - додала на другому сторіс Полякова.
А до того Оля привітала Зеленського з днем народження.
"У мене є багато особистих фото з Володимиром, але з Володимиром Олександровичем – жодної, бо сьогодні це різні люди. Той, з яким у мене купа забавних фото – талановитий, блискучий, гуморний, легкий та щасливий! Сьогоднішній Володимир – людина, на плечі якого впала відповідальність за всю країну, за людей, за боротьбу – це дуже нелегка ноша, і навряд чи вона її хотіла!", - написала Полякова.
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