Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка показала несподівані кадри зі своєю подругою-косметологом.
"Так, мені в житті завжди щастило на надихаючих мене людей, які допомагали мені зі становленням тим, ким я мріяла)) займатись своєю зовнішністю важливо, і потребує багато сил, знань, терпіння і часу! Але це того варте, любити своє відображення в дзеркалі — круто!!!!!! В мене є моя Таня, яка вже два роки своїми тендітними ручками робить дива з моєю шкірою, моїм тілом, а скоро ще й волоссям)", — пише Олександра Зарицька.
На світлинах, зроблених з різницею в рік, можна помітити зміни і в співачки, і в її подруги.
"Фотки довжиною в рік) за цей час Таня вже має дитину, а я +4 кг. Вау)", — жартує солістка KAZKA.
Вручення повістки мало не закінчилося трагедією на Рівненщині: "Схопив косу та..."
Арктичний холод мчить до України: синоптики дали морозний прогноз
"Майстер Шеф" Клопотенко показав легкий рецепт майонезу: більше ніколи не купуватимете його в магазині
Потрібно встигнути до 5 лютого: "Нафтогаз" звернувся до українців
"От люди живуть": фото з результатами обшуків у очільниці київської податкової вражають
Українці в коментарях підтримали Олександру Зарицьку та засипали її компліментами, адже вона прекрасна в будь-якій вазі:
"Виглядаєте просто космічнооо 🤍",
"Красуні😍",
"ти чудово виглядаєш";
"Ось це так артист, вже дуже хочу до вас на концерти !!! ❤️".
Додамо, на початку минулого року Саша розповідала, що схудла за рік на 30 кілограмів. Перші 20 кг вона скинула під час участі в шоу "Танці з зірками", а після вильоту з шоу також не забувала про спорт і правильне харчування.
Нагадаємо, солістка "KAZKA" Олександра Зарицька знайшла своє місце сили в Україні.
Також Politeka писала, що солістка "KAZKA" Олександра Зарицька без сорому показала, як виглядає у звичайному житті.
Як Politeka повідомляла, солістка "KAZKA" Олександра Зарицька показала промовисте відео про те, чому рф це зло.