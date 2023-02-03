Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка показала несподівані кадри зі своєю подругою-косметологом.

"Так, мені в житті завжди щастило на надихаючих мене людей, які допомагали мені зі становленням тим, ким я мріяла)) займатись своєю зовнішністю важливо, і потребує багато сил, знань, терпіння і часу! Але це того варте, любити своє відображення в дзеркалі — круто!!!!!! В мене є моя Таня, яка вже два роки своїми тендітними ручками робить дива з моєю шкірою, моїм тілом, а скоро ще й волоссям)", — пише Олександра Зарицька.

На світлинах, зроблених з різницею в рік, можна помітити зміни і в співачки, і в її подруги.

"Фотки довжиною в рік) за цей час Таня вже має дитину, а я +4 кг. Вау)", — жартує солістка KAZKA.

Українці в коментарях підтримали Олександру Зарицьку та засипали її компліментами, адже вона прекрасна в будь-якій вазі:

"Виглядаєте просто космічнооо 🤍",

"Красуні😍",

"ти чудово виглядаєш";

"Ось це так артист, вже дуже хочу до вас на концерти !!! ❤️".

Додамо, на початку минулого року Саша розповідала, що схудла за рік на 30 кілограмів. Перші 20 кг вона скинула під час участі в шоу "Танці з зірками", а після вильоту з шоу також не забувала про спорт і правильне харчування.

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