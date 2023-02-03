Шеф-кухар вирішив цього разу трохи порадувати шанувальників невеликим відео без жодних рецептів. Таким чином, Ектор вирішив розрядити обстановку в мережі, в соціальній мережі Інстаграм чоловік опублікував життєвий для багатьох ролик.
«Це я вночі дивлюся Тік-Ток, знаючи, що у мене стоїть будильник на шість годин. Хто впізнав себе? – спитав Ектор у українців.
У мережі поділилися своєю думкою:
«Буквально я цієї ночі 😂; Ще ділюся відео з сестрою так веселіше; 100% ... а потім дуже важко вставати; Це я сьогодні вночі 😂;
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Так, і це не добре 😮; А вранці очі не розплющуються, це безглуздо, прийду ляжу спати раніше... і так цілий тиждень; Це, як мій чоловік 😂 Майже щоночі».
Шеф-кухар колумбійського походження живе та працює в Україні вже 13 років, і за цей час він встиг справді перейнятися любов'ю до нашої держави і став справжнім патріотом. Він щоразу емоційно реагує на злочини росіян та трагедії, які вони приносять на нашу землю.
Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вразив своєю фігурою у плавках.
Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав свій сніданок і поділився простим рецептом.
Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" поділився рецептом плову для лінивих.