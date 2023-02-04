Дружина відомого українського коміка та актора студії "Квартал 95" Юрія Ткача Вікторія часто ділиться на своїй сторінці в Instagram яскравими публікаціями про життя. Так, цього разу дружина коміка поділилася чарівним відео з маленькою донькою Лізою, яку вони ніжно називають малечею Ліззі.

Так, у ролику Вікторія показала, як дівчинка співає. Як видно в чорно-білому ролику, маленька Ліза стоїть у кімнаті з мікрофоном і самозабутньо та дуже гарно співає. Так, для свого виступу маленька співачка обрала популярну пісню Христини Соловій "Тримай".

У підписі до публікації Ткач написала: "Залишаю це відео тут. На згадку для себе, для неї, для всіх. Вірю, це лише початок її яскравого шляху. Моя Ліззі".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію Вікторії:

"А яка ще може бути дочка у таких красивих, веселих, креативних, сучасних та найкращих батьків? Ліззі неймовірна дівчинка, бажаю їй кращої долі!"

"Молодець".

"Така маленька, а така глибока душа, дуже добре".

"Яка молодчинка!".

"Дуже красиво! А як називається пісня?"

"Така маленька, а вже співає з душею".

"Вже так добре виходить".

"Я вперше бачу дітей, які так проникливо відчувають пісню та музику загалом".

"Майбутня зірочка".

"Дуже добре! Молодець!".

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