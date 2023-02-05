Популярна актриса Ксенія Мішина вирішила опублікувати безліч відповідей на цікаві та хвилюючі українців теми. На цей раз артистка висловилася, як їй живеться без чоловіка і чи потрібні їй взагалі стосунки.

"Ваше серце відкрите для нових відносин?" - Запитали у Мишиної.

На це артистка відповіла доволі несподіваними словами:

«Хоч це трохи про інше питання… Але хочеться порушити тему залежності жінок від чоловіків! Дівчата! Досить думати, що ваше щастя в мужиках! Ваше щастя у вас самих! Це якісь радянські стереотипи нав'язані!

Бувають різні періоди: коли ти щаслива сама із собою. А коли ти можеш і хочеш ощасливити й чоловіка поряд. Розслабтеся і шукайте щастя не залежно. А у своєму шляху, у своєму існуванні, у собі. А чоловік обов'язково буде, якщо захочете», - пише Мішина.

Спочатку артистка заявила, що вдома цілком можливо займатися та отримати результат такий самий, як і від занять у залі.

Також Мішина показала, як іноді харчується під час схуднення: "Вчора був сир із листям салату на вечерю, перекушування немає".

Відповіла Мішина також і на те, чи зривається під час серйозних обмежень: «У всіх буває, але треба вивчати, вміти розуміти, звідки це бажання зірватися – чи це дійсно голод, а може емоції та стрес. Якщо друге, то треба розбирати причину тощо».

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