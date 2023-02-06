Популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка до війни була ведучою шоу "Світське життя", а тепер займається соціальним проектом із пошуку зниклих людей, часто ділиться з шанувальниками новинами та подробицями свого життя на сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка показала своє фото та відео із залаштунків зйомок та розповіла про новий випуск свого проекту "Знайти своїх".

На новій фотографії Катя зняла себе, сидячи в автомобілі. Перед камерою вона з'явилася в темних штанах з білою кофтиною та стильним картатим піджаком. Її волосся акуратно укладене, а на обличчі яскравий макіяж.

У підписі до публікації телезірка розповіла про новий випуск свого проекту, а також підтримала українців на тлі чуток про новий наступ окупантів:

"На тлі інформаційної агресивної навали ми виснажуємося, нервуємо, переживаємо. Ми не знаємо коли чекати наступу і де, але віримо в ЗСУ і власну нервову систему! Коли я починаю здаватися, думаю про тих кому нестерпно - це наші люди в полоні. Просто уявіть місяці, що тягнуться вічність. Колишні цивільні заручники розповідали мені, як хотіли померти швидше, адже не бачили інакшого виходу. Я відчуваю цей біль фізично, тому продовжую боротися за те, щоб повернуті були всі якнайшвидше".

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