Українці не можуть пробачити хореографу і танцюристу Владу Ямі, що він виїхав з країни після повномасштабного військового вторгнення рф в Україну, пише Politeka.net.

Тому кожна поява Ями в інформаційному просторі перетворюється на новий шквал критики на його адресу. Цього разу Влад Яма спровокував осуд, з’явившись на фото, яке було зроблено на пляжі в Ма’ямі.

Не врятувало навіть те, що у коментарях до знімку Яма повідомив, що його шанувальники можуть купити його вітання, можливість провести спільний прямий ефір, заняття з танців, онлайн-тренування, онлайн-зустріч на тему секретів телебачення, постановку танцю, особисту зустріч, менторство, замовити його в ролі ведучого на захід, замовити менторство зі спорту та харчування, танцювальний виступ, розважальний майстер-клас або DJ-set, а всі гроші, виручені з цієї акції, підуть на допомогу ЗСУ.

Так, деякі поцікавились, чи можна таку зустріч організувати у Києві, а не у США, а також знов порівняли із танцюристом і хореографом Дікусаром, який пішов у ЗСУ.

«Ніколи не подобався, дуже пихатий. А от Дікусар справжній чоловік і талановита людина. Може, Яма його так і критикував завжди на "Танцях с зірками", бо знав, що до нього йому як до неба рачки», «Якщо навіть і виїхав, то сидів би тихо, а то живе в своє задоволення та ще й хизується. На мою думку, це неповага до наших воїнів і всіх хто віддав життя за нас, за Україну», «Корчив із себе мачо…».

Нагадаємо, що Влад Яма продовжує допомогати ЗСУ.

Також Politeka.net писала, як зараз виглядає Дікусар.