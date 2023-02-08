В Україну їде ірландський актор Джек Глісон, найбільш відомий роллю Джоффрі Баратеона у серіалі «Гра престолів».

Про його візит, як пише Politeka.net, повідомила на своїй сторінці у Facebook українська режисерка Катерина Чепура. За її словами, Джек повна протилежність свого персонажа.

Актор збирається провести в Україні три-чотири дні.

«І мені дуже хочеться розпитати якими саме акторськими техніками він користувався, як він працює, від себе чи йде за режисером, це справді дуже цікаво, але припускаю, що йому подібні питання ставили дуже багато разів, тож не знаю чи наважусь. Але мій пост про те, на скільки це круто, що людина яка до України не має жодного стосунку вирішила приїхати сюди і підтримати нас як і його друг Chris Pool який з початку війни ганяє пікапи для ЗСУ з Великої Британії», - пише Чепура.

Режисерка також опублікувала фото Джека Глісона, яке було зроблено на його весіллі.

«На перший погляд і не скажеш, що він світова зірка кіно», - зазначила Чепура.

У коментарях до допису українці радіють майбутньому приїзду Джека:

«Який він класний!», « Дуже радію, що такі люди як Глісон підтримують Україну добрими справами та зусиллями Важливо знати, що про наш біль війни не забули…».

Додамо, раніше стало відомо, що оскароносний режисер фільму "Артист" Мішель Хазанавічус, який зібрав для України 250 тисяч євро, приїхав до Києва.

Нагадаємо, відомий український актор висловився щодо повістки і чи піде він служити.

Також повідомлялось, що Комаров зі "Світ навиворіт" вирішив показати українцям те, що не давали в новинах.

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