Народна артистка України Ольга Сумська показала, як вирушила писати заяву до поліції після одного випадку та попросила українців не бути байдужими. На цей раз у Сторі артистка постаралася розповісти про наболіле.

Досить давно Сумська допомагає притулкам та людям, які розшукують зниклих тварин. На цей раз вона сама долучилася до справи через жорстоке поводження з тваринами в одному з готелів.

«А ось і алабай, якого ми хочемо забрати у власника готелю. А це особняки власника готелю.

Заява з приводу жорстокого поводження з тваринами зареєстрована! Написала заяву в поліцію з приводу цього жорстокого поводження з тваринами, ця справа має бути розглянута, а винуватців покарано!» – пише Сумська.

Також Сумська в ефірі телеканалу "Дом" не змогла стримати сліз, коли згадала про доньку та онуків, які нині живуть у Росії. Незважаючи на повномасштабну війну в Україні, актриса Тоня Паперна разом із дітьми та чоловіком, російським актором Володимиром Ягличем, залишилася у Москві.

"Як ти собі уявляєш, щоб я не розмовляла зі своєю дитиною? Я намагаюся знайти слова, щоб якось пояснити цю ситуацію. Я не знаходжу їх. Тому що це страшний материнський біль", - сказала актриса.

Нагадаємо, що Сумська зізналася, на що перетворилися її екс-колеги з Росії.

Як повідомляла Politeka, Сумська зізналася, чому її старша дочка сидить у Росії і мовчить про те, що відбувається.

Також Politeka писала, що біля країни жорстко розкритикувала Матвієнко із Сумською, зірка відповіла.