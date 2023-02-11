Як пише Politeka.net, Сергій Лазановський – відомий український співак, який вирішив спробувати свої сили на шоу "Голос країни". Там артист був у команді Наді Дорофєєвої та зміг перемогти на проекті. Завдяки цьому співак став досить популярним в Інстаграмі, де вже за ним стежать понад 100 тисяч українців.

Не забуває Лазановський і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Сергій заспівав пісню Ірини Білик "Не цілуй", захопивши українців вокалом та грою на гітарі.

"Погоджуєтесь з цими словами? Пісня Ірини Білик "Не цілуй", - написав під відео Сергій.

Фанати поставили тисячі тисяч лайків і написали коментарі:

"Прямо в серце";

"Дуже проникливо... Дякую";

"Люблю твої веселі пісні, але в драматичних ти просто розриваєш на шматки";

"Хороша пісня у твоєму виконанні";

"Не погоджуюсь, тому що у людей є потреби, але з іншого боку зрозумів, що кохання знайти складніше розмінюючи себе на доступних замість гідних...";

"Хороша пісня у твоєму виконанні";

"Ти ж на ранок все забудеш, все забудеш, це мої улюблені слова цієї пісні".

"Таланливий хлопець я люблю його пісні молодець".

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