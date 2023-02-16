Зірка серіалу "Гра престолів" ірландський актор Джек Глісон приїхав до Києва після візиту до Львова.

Відомо, що популярний актор разом із друзями привіз до України пікап, придбаний для ЗСУ британськими волонтерами. У телеграм-каналі «Україна зараз» з'явилися ексклюзивні кадри з актором.

«Відчуваю велику честь і привілегію бути запрошеним сюди. Вдячний за це. Я в Україні тільки 12 годин. Ми приїхали до Львова, а потім на поїзді до Києва. Певно, мені потрібно трохи більше часу, щоб отримати повне уявлення про країну, але вже душе тішуся з того, що немає снігу» - поділився Джек.

Також він закликав інших акторів допомагати країні, використовувати свій профіль у соціальних мережах, щоб привернути увагу до війни, наголошуючи, що сам хотів допомогти.

Після того, як зі Львова актор із колегами приїхав до Києва, він уже встиг потрапити під повітряну тривогу, кадри з актором одразу поширилися у мережі.

Про візит світової знаменитості також повідомила режисерка Катерина Чепура до Facebook.

Раніше актор виставив на аукціон статуетку свого персонажа, аби допомогти Україні. Виручені кошти будуть направлені на купівлю тепловізора для 5-ти окремого штурмового полку.

"Я хочу підтримати Україну у боротьбі за незалежність", – сказав актор.

Нагадаємо, відомий український актор висловився з приводу повістки і чи він піде служити.

Також повідомлялося, що Комаров із "Світ навиворіт" вирішив показати українцям те, що не давали в новинах.

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