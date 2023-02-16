Відомо, що популярний актор разом із друзями привіз до України пікап, придбаний для ЗСУ британськими волонтерами. У телеграм-каналі «Україна зараз» з'явилися ексклюзивні кадри з актором.
«Відчуваю велику честь і привілегію бути запрошеним сюди. Вдячний за це. Я в Україні тільки 12 годин. Ми приїхали до Львова, а потім на поїзді до Києва. Певно, мені потрібно трохи більше часу, щоб отримати повне уявлення про країну, але вже душе тішуся з того, що немає снігу» - поділився Джек.
Також він закликав інших акторів допомагати країні, використовувати свій профіль у соціальних мережах, щоб привернути увагу до війни, наголошуючи, що сам хотів допомогти.
Після того, як зі Львова актор із колегами приїхав до Києва, він уже встиг потрапити під повітряну тривогу, кадри з актором одразу поширилися у мережі.
Вручення повістки мало не закінчилося трагедією на Рівненщині: "Схопив косу та..."
Чотирьом вихователям дитсадка у Києві загрожує до десяти років позбавлення волі: у чому їх звинувачують
Штраф від 3400 до 40800: за "хитрість" в Україні почали серйозно карати, що потрібно знати водіям
Серце вже не билось: з'явилися подробиці НП у київському метро
"Мама, це правда?": маленька дочка відомого тренера з Дніпра дізналася, що тата не стало
Про візит світової знаменитості також повідомила режисерка Катерина Чепура до Facebook.
Раніше актор виставив на аукціон статуетку свого персонажа, аби допомогти Україні. Виручені кошти будуть направлені на купівлю тепловізора для 5-ти окремого штурмового полку.
"Я хочу підтримати Україну у боротьбі за незалежність", – сказав актор.
Нагадаємо, відомий український актор висловився з приводу повістки і чи він піде служити.
Також повідомлялося, що Комаров із "Світ навиворіт" вирішив показати українцям те, що не давали в новинах.
Крім того, Politeka.net писала, що телеведуча Марія Єфросиніна поділилася своїми переживаннями, проводжаючи чоловіка на фронт.