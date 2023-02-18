Приводом для пліток стало те, що подружжя перестало ділитися загальним контентом, а на День усіх закоханих Настя Каменських не привітала чоловіка, хоча Потап Насті присвятив пост у соцмережах.

Особисте життя українського зіркового подружжя Насті Каменських та Потапа останнім часом дуже хвилює їх шанувальників. Почали навіть поширюватися чутки, що знаменитості більше не разом. Але зненацька Каменських вперше за довгий час звернулася до Потапа публічно. Це звернення було опубліковано в її Інстаграм-Сторіз.

Приводом для пліток стало те, що подружжя перестало ділитися загальним контентом, а на День усіх закоханих Настя Каменських не привітала чоловіка, хоча Потап Насті присвятив пост у соцмережах. Але співачка розвіяла чутки, звернувшись до чоловіка публічно.

Зокрема співак Потап випустив потужну пісню "Волонтер". Крім того, артист одразу зробив кліп на новий трек. Настя Каменських розмістила посилання на новий трек музиканта. В описі репер попросив підтримати добровільний батальйон "Добробат".

Трек співака та продюсера Потапа нікого не залишить байдужим, адже він присвячується тим, хто щодня допомагає ЗСУ захищати нашу державу – волонтерам.

"З прем'єрою, Потап. Пісня про надзвичайно важливих і сильних людей - наших волонтерів", - написала артистка Настя Каменських і супровадила текст емодзі в формі серця.

Нагадаємо, Каменських на тлі чуток про розлучення з Потапом пояснила, чому вони довго не з'являлися разом.

Як ще Politeka повідомляла, що Каменських напередодні Нового року звернулася до українців із сильним посланням.

Також Politeka писала, що Каменських розповіла про незвичайну зустріч із українками у Лондоні, відео.