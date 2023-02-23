У 2021 році зірка, яка в останньому сезоні шоу "Танці з зірками" замінила Тіну Кароль, вийшла заміж за свого коханого-бізнесмена на ім'я Алмаз. Її чоловік – непублічна особистість. Відомо, що бізнесмен казахського походження має мільйонні статки, і вже понад два роки Іванна разом із ним живе в Швейцарії.
Цього разу на своїй сторінці в Instagram Іванна Онуфрійчук похвалилася романтичними фото, на яких разом із коханим позує на балконі з мальовничим видом, вдягнувши парні халати з написами "Мій чоловік" і "Моя дружина".
"2 роки як ми сім‘я ♾️Вдячна долі за такого чоловіка. З яким добре і тоді, коли сонце світить, і безпечно, коли за вікном гроза. За цей час ми встигли зрозуміти, що сім‘я — це не лише романтика, ніжність та побачення. Це вміння триматися разом, бути опорою та підтримкою один для одного, говорити та чути, а де треба — змовчати. Можна багато чого сказати, але я просто дякую, що ти мій чоловік, а я твоя дружина. Вдячна за все, що ти робиш для мене та нашої родини щодня ❤️", — написала ведуча під світлинами.
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