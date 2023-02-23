Популярний грузинський продюсер і шоумен Іраклі Макацарія, який брав участь в українському сезоні "Холостяка" та інших телешоу вітчизняного телебачення, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість показав знімок зі свого відпочинку у Дубаї.

Як видно, на новій фотографії Іраклі, який минулого літа одружився з молодшою ​​на 17 років коханою, зображений під час купання, він стоїть майже до пояса у воді. Перед камерою шоумен з'явився в яскравих пляжних шортах та сонцезахисних окулярах, при цьому можна розглянути пружний прес і підкачані м'язи.

У підписі до публікації Макацарія за допомогою емодзі запитав у шанувальників, що вони люблять більше – відпочинок на морі чи горах. Користувачі не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нову публікацію екс-холостяка:

"Хіба так можна?".

"Гарного вам відпочинку. Незабутніх вражень від ОАЕ"

"Море люблю".

"Гарного вам відпочинку, прекрасні люди!".

"Я люблю море більше".

"Море".

"Гори".

"Я вибираю море".

"Сильний".

"Дивовижний".

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