Популярний український комік та актор студії "Квартал 95" Юрій Великий, який до війни пародіював президента Зеленського, зараз робить влучні пародії на росіян і не тільки. Так, цього разу комік опублікував у своєму Instagram нове відео, на якому показав пародію на так звані "загони путіна".

Як відомо, у росії існує суспільство для літніх жінок-путіністок, просочених російською пропагандою, які називають себе "загонами путіна". Ці бабусі записують пропагандистські відео, і цього разу вони зняли звернення до Байдена після візиту до Києва. І саме на це зробив пародію комік, примірявши на себе образи цих бабусь.

"Днями відбулася історична для нашої країни (і історична для наших "північних сусідів") подія - Президент Америки Джо Байден відвідав Київ. Природно його приїзд не залишився непоміченим і там "за поребриком". Не стали мовчати про це і всім відомі "Загони путіна", - підписав своє відео на ютуб Великий.

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію артиста:

"Юрій шедеврально! І шуба з хутра бомбічна".

"Ця компашка позаду".

"Відходи путіна, краще не назвеш".

"Щодня чекаю новенького. Просто супер! Люблю Вас!".

"Краще б ці бабки онуками займалися, херней страждають".

"Це шедевр".

"Досі живіт від сміху болить".

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