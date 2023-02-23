Популярний український комік та актор студії "Квартал 95" Юрій Великий, який до війни пародіював президента Зеленського, зараз робить влучні пародії на росіян і не тільки. Так, цього разу комік опублікував у своєму Instagram нове відео, на якому показав пародію на так звані "загони путіна".
Як відомо, у росії існує суспільство для літніх жінок-путіністок, просочених російською пропагандою, які називають себе "загонами путіна". Ці бабусі записують пропагандистські відео, і цього разу вони зняли звернення до Байдена після візиту до Києва. І саме на це зробив пародію комік, примірявши на себе образи цих бабусь.
"Днями відбулася історична для нашої країни (і історична для наших "північних сусідів") подія - Президент Америки Джо Байден відвідав Київ. Природно його приїзд не залишився непоміченим і там "за поребриком". Не стали мовчати про це і всім відомі "Загони путіна", - підписав своє відео на ютуб Великий.
Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію артиста:
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"Юрій шедеврально! І шуба з хутра бомбічна".
"Ця компашка позаду".
"Відходи путіна, краще не назвеш".
"Щодня чекаю новенького. Просто супер! Люблю Вас!".
"Краще б ці бабки онуками займалися, херней страждають".
"Це шедевр".
"Досі живіт від сміху болить".
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