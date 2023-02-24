Організатори конкурсу Євробачення оголосили список провідних та коментаторів шоу. Ними стали українці Юлія Саніна та Тимур Мірошниченко, але на головну сцену він не вийде ні у півфіналах, ні у гранд фіналі.
Свідомими з ними будуть британці Ханна Веддінгхем, Аліша Діксон, Грем Нортон, Мел Гедройц, Райлан, Скотт Міллз, Сем Квек та Клер Суїні. Ведучий Володимир Остапчук в Інстаграм обурився через ведучих Євробачення-2023.
Володимир Остапчук вважає несправедливим, що Тимура Мірошниченка поставили провідним церемонії відкриття Євробачення-2023 на ютубі та "коментаторським голосом України" на арені Liverpool, а не на головній сцені. Йому здається, що нас уже обділили.
"У 2023 році серед провідних три британці і лише одна наша зірочка Юлія Саніна. Так поставте ведучим Тимура Мірошниченка і дайте можливість світові знати, що українська група здобула перемогу", - дорікнув Володимир Остапчук.
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Шоумен також згадав, як Євробачення-2017, що проходило в Києві, критикував ірландський ведучий Грем Нортон, автор The Graham Norton Show на BBC One. Він дивувався, що пісенний конкурс відбувається під гаслом "шануємо різноманітність", а всі троє ведучих "білі".
"У 2017 році Грем Нортон сказав: "Тема нинішнього Євробачення – це святкувати різноманітність. І хто у нас ведучі? Три білих хлопця", – написав Володимир Остапчук.
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