Як пише Politeka.net, Михайло Хома – український співак та соліст гурту Дзідзьо. Також зірка знімається у фільмах, маючи в активі кілька найпопулярніших робіт. Не забуває Михайло і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Михайло поділився трейлером нового фільму у своєму блозі, здивувавши кадрами. На відео Хома підняв сокиру над своєю ногою і вдарив, щоб звільнитися від кайданів.
"Прем'єра фільму "Хто ти" вже на YouTube!
Фільм присвячується героїчному українському народові", - написав Хома під кадрами.
Фанати поставили тисячі лайків, включаючи переможця "Україна має талант" Артема Фесько, екс-дружину артиста співачку SLAVIA та телеведучого Юрія Горбунова, а також написали коментарі:
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"Підводка до фільму серйозна";
"Нічого собі рекламка";
"Де можна подивитися прем'єру?";
"Заінтригували. Здорово, що Нашого Кіно стає більше";
"Пан Дідзе, я дуже сподіваюся на те, що жоден Дідзе під час зйомок не постраждав";
"одразу з величезним нетерпінням очікуємо на новий фільм Дзідзьо. Попередні переглянули сотні разів і розібрали на цитати";
"Великі випробування для великих націй. Висока свобода надається високою ціною. Пройшовши через глибокі страждання, людина отримає нове дихання і світлу перспективу".
Нагадаємо , Дзідзьо показав найголовнішу жінку у своєму житті
А ще Politeka повідомляла, що Дзідзьо несподівано звернувся до українців із радісною новиною.
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