Популярна актриса театру та кіно, 56-річна Ольга Сумська активно показує в Інстаграм кадри зі своїх виступів. Вона ділиться різною інформацією, підтримує українців та розповідає про себе.

Нещодавно Ольга зізналася, як під час свого туру не забуває про себе. вона тренується навіть у номері та встигає влаштовувати пробіжки. Також Сумська любить ходити до косметолога на безопераційні підтяжки шкіри, розповідає про ліфтинг та вражає результатами.

На цей раз після процедури Glow Solution вдалося вразити зовнішністю, що посвіжіла. Образ бортпровідниці ще більше змінив Сумську. Новими кадрами вона поділилася в Інстаграм Сторі.

Ми писали, що Ольга Сумська народилася в сім'ї відомих акторів Ганни Сумської (у дівоцтві Опанасенка) – заслуженої артистки УРСР, та В'ячеслава Сумського – народного артиста України. Ольга має старшу сестру Наталю – теж актрису.

В'ячеслав Сумський помер ще 2007 року у віці 73 років. Життя Ганни Сумської обірвалося на початку повномасштабної війни. Їй було 88 років.

Нагадаємо, Ольга Сумська зізналася, на що перетворилися її екс-колеги з Росії.

Як повідомляла Politeka, Сумська зізналася, чому її старша дочка сидить у Росії і мовчить про те, що відбувається.

Також Politeka писала, що українка жорстко розкритикувала Матвієнка із Сумською, зірка відповіла.