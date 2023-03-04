Поп-діва українського шоубізнесу, співачка та тренер "Голосу країни-12" Оля Полякова вирішила показати, як виконує уривок із нової пісні про нашу перемогу. Артистка разом із командою записала короткий ролик в Інстаграм.
«Коли закінчиться війна... написала геніальна Ольга Животкова! Це одна з багатьох величних пісень, які ви зможете почути вже 8 березня». Виконується вперше…» – поділилася Полякова.
У мережі висловили свою думку:
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«Дякую, Олю!; Оленька ти велика розумничка ти супер захоплююсь тобою; Оля, це сильно ❤️ і сльози на очах. Оля, ви як завжди на висоті; Надзвичайне виконання;
До мурашок... У грудях болить, у горлі ком...сльози на очах; Пісня до сліз та мурах 👏 по-справжньому, емоційно)».
А нещодавно Ганна Трінчер виклала ще один Тік-Ток ролик, у якому постаралася виправитися та станцювала інакше, вже після інтерв'ю з колегами. Проте ні танці, ні уривок із пісні в мережі не оцінили.
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