Популярна українська співачка, а тепер ще й актриса театру Наталія Могилевська, яка з початку війни залишається в Україні і часто виступає з підтримкою благодійних проектів, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка показала незвичайне фото, на якому постала у молодіжному образі.
Як видно, на новому знімку Наталія сфотографувала себе на тлі сірих штор. Перед камерою вона з'явилася в модній чорній толстовці, а на голову накинула каптур. Волосся співачки розпущене і м'якими пасмами спадають на плечі, а на її обличчі трохи розмазаний макіяж, вона кокетливо дивиться в об'єктив.
У підписі до публікації Могилевська розповіла, де купувала цю толстовку, та закликала підтримувати українських виробників. Шанувальники не пройшли повз і відразу почали лайкати і коментувати нову фотографію зірки:
"Вам дуже підходить, красуня".
"Наталя, дуже дратує, коли приховують одразу ціну".
"Красуня з сумними очима".
"Красива".
"Така стильна"
"Люблю тебе, красуня".
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