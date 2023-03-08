Маківник, або завиванець з маку, або рулет з маком – це випічка на основі дріжджового тіста з маковою начинкою. У приготуванні маківника є певні нюанси, проте перевірений рецепт допоможе уникнути найпоширеніших кінцевих дефектів.
Відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко поділився в Інстаграм рецептом цієї смачної випічки. Він трохи спростив рецепт і використав готове тісто.
Для таких макових завиванців воно підходить ідеально. начинку зазвичай укладають усередину і завертають у рулетики, але Євген Клопотенко вирішив трохи скреативити – він зробив соус із маку та цукрового сиропу, а їм змастив готові завиванці. Від випічки будуть задоволені діти та дорослі.
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- 1 кг готового листкового тіста
- 100 г морожених чи свіжих вишень
- 100 г маку
- 50 г меду
- 200 г цукру
- 200мл води.
Спосіб приготування:
1. Розморожене тісто розділіть і поріжте 1 пласт на 3 смужки. Трішки розкотіть його качалкою. Змастіть смужки медом і загорніть їх у равлики.
2. Розігрійте духовку до 200 градусів. Деко застеліть пергаментом і викладіть на нього рулетики з тіста, залишаючи між ними відстань 2-3 сантиметри. Між тістом викладіть ложки та вилки, щоб обмежити розширення тесту при випіканні.
3. Запікайте 30 хвилин при 180 градусах.
4. Окремо зваріть сироп: цукор змішайте з водою, доведіть до кипіння та проваріть 5 хвилин.
5. Готові заливанці викладіть у тарілку, до сиропу додайте мак і вишні. Полийте цим сиропом випічку.
Нагадаємо, Клопотенко дав рецепт соковитої домашньої шаурми.
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