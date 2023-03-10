Цього разу на своїй сторінці в Instagram Христина Решетнік розмістила емоційне відеозвернення до українців у якому розповіла, як минув її день, і ледь стримала сльози.

"Мій день. Можливо занадто емоційний. Як і всі попередні за останній рік 🥹 наперед перепрошую за надмірну емоційність 🙏🏻 але складно переживати щоразу те, що відбувається з нашою країною і нашими людьми 💙💛", — написала дружина ведучого під відео.

Христина розповіла, як 9 березня вранці прокинулася від вибухів, ховалася з родиною у підземному паркінгу, а її маленький син налякано казав, що це "літак впав". Потім дружина Решетніка поїхала на зйомку та вже по дорозі додому вирішила поділитися одкровенням.

"Головне, що я відчуваю щастя. Я живу в своїй найкращій улюбленій країні, у мене прекрасна сім'я. Я розумію, що зараз ситуація у всіх різна, від цього сильно болить душа, але... Я хотіла на позитиві закінчити... Я вірю в те, що кожен день є неймовірним. Емоційно кожного разу складно. Я себе завжди заспокоюю, що кожній мамі, кожній жінці в нашій країні складно жити. Це незрівнянно з тим, коли хтось втрачає рідних, близьких, це неможливо зрівняти з тим життям, що є в мене, але я дуже добре розумію, що всім нам складно", — зізналася вона, втираючи сльози.

Нагадаємо, ведучий "Холостяка" Решетник із дружиною поділилися кадрами з пологового будинку.

Як повідомляла Politeka, дружина Решетника не стримала емоцій через молодшого сина, якому виповнилося два роки.

Також Politeka писала, що сини Решетника приготували для мами милий сюрприз у день її народження.