Зірка шоу "Мастер Шеф", кулінарний експерт Євген Клопотенко дав рецепт булочок, які ідеально підійдуть до борщу й не тільки.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Євген Клопотенко показав, як приготувати пампушки з часником.

"Просто уявіть, як гарячі і пухкенькі пампушки ніжно піддаються вустам. А рецептори божеволіють від аромату часнику. Пофантазуйте про це блаженство. І приготуйте пампушки з часником. Вони пьорфект метч з борщем — ви це знаєте і без мене. Тому сьогодні не про це, а про рецепт пампушок, в якому є один секрет", — пише Євген Клопотенко.

Візьміть 20 г пресованих дріжджів і змішайте їх з 250 мл теплого молока. Додайте в миску 450 г борошна, 1 ст.л цукру, дрібку солі та 100 г м’якого вершкового масла. Замісіть тісто та дайте йому постояти 40 хвилин. Викладіть тісто на стіл, присипаний борошном, розкачайте його та склянкою видавіть порційні кружальця.

А секрет зірки "Мастер Шеф" — викласти на кружальця трошки натертого твердого сиру — він в середині буде тягнутися і зробить пампушки ще смачнішими.

"Сформуйте тісто в кульки та викладіть їх у форму для запікання, змащену олією. Змастіть поверхню тіста яйцем. Випікайте 30 хвилин при температурі 180 градусів. Тим часом в сотейнику розігрійте 100 г вершкового масла, вичавіть у нього 3 зубчики часнику та подрібніть 3 гілочки кропу. Полийте цим ароматним маслом готові пампушки. Готово. Можна спокійно розчинятися у гастрономічному задоволенні", — додав Клопотенко.

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