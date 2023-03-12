Як пише Politeka.net, Даша Хлистун - відома українська модель, яка вийшла заміж за "Холостяка" Макса Михайлюка, який не зміг побудувати стосунки з переможницею проекту Дашею Ульяновою. Не забуває Даша і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише своєю роботою, а й особистими кадрами.
“Які якості в людині відштовхують Вас найбільше? Після чого, Ви втрачаєте повагу? треба звикнути", - написала Даша до публікації.
Фанати, включаючи Григорія Решетника та його дружини Христини, поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Коли дізнаюся, що в людини російський паспорт";
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"Самовпевність і користь, а ще коли у людини дуже обмежений кругозір, і так, брехливість!";
"Недотримання сказаного. Це безвідповідальний";
"Брехня, лицемірство, гордість, безвідповідальність";
"Обман, нещирість, лицемірство";
"Хамство та подвійні стандарти";
"Нахабство та брехня".
Варто зазначити, що зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А Михайлюк після повномасштабного вторгнення пішов на фронт боронити Україну.
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