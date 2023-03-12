Дружина "Холостяка" Макса Михайлюка Даша Хлистун розповіла, що її відштовхує, поділившись у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Даша Хлистун - відома українська модель, яка вийшла заміж за "Холостяка" Макса Михайлюка, який не зміг побудувати стосунки з переможницею проекту Дашею Ульяновою. Не забуває Даша і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише своєю роботою, а й особистими кадрами.

“Які якості в людині відштовхують Вас найбільше? Після чого, Ви втрачаєте повагу? треба звикнути", - написала Даша до публікації.

Фанати, включаючи Григорія Решетника та його дружини Христини, поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Коли дізнаюся, що в людини російський паспорт";

"Самовпевність і користь, а ще коли у людини дуже обмежений кругозір, і так, брехливість!";

"Недотримання сказаного. Це безвідповідальний";

"Брехня, лицемірство, гордість, безвідповідальність";

"Обман, нещирість, лицемірство";

"Хамство та подвійні стандарти";

"Нахабство та брехня".

Варто зазначити, що зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А Михайлюк після повномасштабного вторгнення пішов на фронт боронити Україну.

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