Популярна українська спортсменка, срібна призерка Олімпійських ігор з художньої гімнастики Анна Різатдінова, яка в сезоні 2019 року брала участь у шоу "Танців зі зірками", часто ділиться зі своєю аудиторією яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала у профілі своє фото із майстер-класів, які проводить для українських дітей за кордоном.

За словами Анни, вона почала проводити такі заходи ще за кілька років до початку повномасштабного вторгнення в Україну. Однак, зараз ці заняття з юними гімнастками набули нового значення. Спортсменка розповіла, що часто зустрічає за кордоном українських дітей, які не мають можливості повноцінно займатися, тож і вирішила проводити для них такі збори.

"Війна дуже сильно позначається на наших дітях. Вони відчувають її глибше, ніж ми, дорослі. Для них дуже важлива підтримка. Після кожного майстер-класу до мене підходять батьки наших гімнасток й зі сльозами на очах дякують за те, що в дітей з'являється мотивація рухатися далі. Діти здобувають нові знання, отримуються позитивні емоції, у них з'явилися нові цілі. Це основне завдання зборів та майстер-класів – вдихнути життя у дітей. І я дуже радію, коли нам вдається його виконати. Я знаю, що ми робимо корисну справу для майбутнього наших дітей. Я щиро вірю, що після війни діти повернуться в Україну і наше завдання зберегти їхні мрії й цілі та допомагати їм досягти їх", - поділилася Різатдінова.

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