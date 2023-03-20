На своїй сторінці в Instagram Анатолій Анатоліч поділився кумедними кадрами зі своєю собакою — одне фото свіже, а друге було зроблене, коли хазяїн із псом тільки познайомилися.

"Айза один з найпопулярніших персонажів мого інстаграм. Популярніший тільки Ніл. Я на останньому місті. Хай так і буде. Тому відповім на кілька популярних питань про Айзулю. Це дівчинка. Бульмастіф. Важить десь 55 кг. Їй три рочки. Чи вже майже 4. Так. В неї постійно стирчить язик. Ба більше. Вона ніколи б не потрапила на конкурс собак, бо це брак породи", — пише ведучий.

Він розповів, що коли вони купували собаку, ця була найдешевша через свій язик, і її ніхто особливо не хотів забирати.

"Але я, коли побачив її (друге фото), просто закохався. Ми всі трішки Айза. Її приклад має надихати багатьох. Бо це історія про те, що якщо ти чимось відрізняєшся від інших, це навпаки круто. Хоч і на початку тебе ніхто не хоче забирати до себе додому:) Це класний приклад для дітей, бо вони вчаться розумінню що світ різний, люди різні, кожна істота особлива. Тому надихайтеся на хороший день і не бійтеся відрізнятися від усіх. Будь як Айза", — наголосив Анатолій Анатоліч.

Нагадаємо, Анатолій Анатоліч, не стримавшись, розніс російський шоу-бізнес.

Як повідомляла Politeka, Анатоліч заступився за свою знамениту куму, яка тривалий час спонсорувала росію.

Також Politeka писала, що Анатоліч пробіг марафон заради ЗСУ і не зміг стримати сліз.