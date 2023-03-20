На своїй сторінці в Instagram артистка вирішила подякувати всіх, хто її підтримував, а також назвала категорію українців, які її дуже дратують.

"Безмежно бісять люди, що не хотять «бруднити» війною,правдою та Україною свій "священний" інстаграм.. оцей віртуальний хевен… [не уявляю, як вони будуть повертатись до реальності.Вважаю, це-шлях без вороття]. Та при цьому вражає згуртованість та жага робити разом все: закривати потреби знайомих, незнайомих, військових, цивільних, людей, що постраждали від війни…відбудовувати зруйноване, та берегти те, що не зруйнували, захищати один одного, та давати раду там, де на неї вже не розраховують, оберігати тих, хто, ризикуючи своїм життям, допомагають тваринам та людям!", — пише Даша Астаф'єва.

Співачка зізналася, що зараз, як й інші українські артисти залишилася практично без роботи, але саме завдяки шанувальникам вона тримається.

"Я люблю вас. І дякую без зайвих слів. Цей пост-момент усвідомлення, яким важливим сьогодні є кожен день, кожна дія на зустріч майбутньому. Дякую вам за розуміння нас, артистів, які зараз не мають можливості працювати, але ж їм теж треба якось існувати. Чесно кажучи, я забула, від чого отримувала таке задоволення, як у моменти,коли заробляю від інтеграцій та деколи зйомок, і маю змогу долучатися до зборів та допомагати людям! Тож ще раз дякую за вашу небайдужість та любов. Ви в мене найкращі!", — наголосила артистка.

Нагадаємо, Даша Астаф'єва позбавилася образу розкутої співачки і вразила новим захопленням.

Як повідомляла Politeka, Даша Астаф'єва відверто розповіла українцям про свою нову роботу.

Також Politeka писала, що Астаф'єва похвалилася романтичним відпочинком і без поїздок закордон.