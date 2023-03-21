Українська артистка Оля Полякова відверто розповіла про своє ставлення до колеги Тіни Кароль. В інтерв'ю Раміні Есхакзай артистка розповіла, що інформацію подавали перебільшено. Також вона заявила, що не вважає Кароль своєю конкуренткою. Український режисер та продюсер Олег Боднарчук розкритикував співачку за це інтерв'ю на своїй сторінці у Фейсбук.

Олег Боднарчук заявив, що під час інтерв'ю Оля Полякова не давала журналістці ставити собі запитання. Натомість співачка розповідала про те, що цікаво саме їй.

Також він обурився спогадами Олі Полякової. Співачка розповіла, що на початку кар'єри їй доводилося їсти те, що їдять оператори та режисери, наче це щось погане. Крім цього, він вирішив ще раз торкнутися теми відносин Полякової зі співачкою Тіною Кароль, про яку вона згадувала в інтерв'ю.

Окрім цього, режисер нагадав її ж критику щодо пісень Злати Огневич. На цьому фоні він запитав би у артистки, чи не соромно їй за те, коли вона "паразитувала на поганому музичному смаку українців" і співала дурні пісеньки.

"Все своє життя паразитувала на поганому смаку великої кількості української аудиторії та співала про "плескання", "плавочки з шпилькою", "нічну жрицю", фактично клоунеса, її поставили в один ряд зі співачкою, яка хоча б намагається бути ціннісною і складною... Уявляєте інтерв'юера, яка б в Америці запитала у Карді Бі, мовляв, зараз йдуть думки: чи ви королева пісні всіх часів, чи Вітні Х'юстон? – висловився він.

Нагадаємо, що Оля Полякова з Грузії обнадіяла українців.

Як повідомляла Politeka, Полякова в Грузії зробила несподіване відкриття та згадала Сердючку.

Також Politeka писала, що Полякова влаштувала гарячі танці зі своїм партнером, опинившись нагору ногами.