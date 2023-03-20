Співачка Світлана Лобода поділилася кадрами з рідного Ірпеня, де народилася, вразивши українців.

Як пише Polliteka.net, Світлана Лобода - популярна українська співачка, яка після повномасштабного вторгнення засудила Росію, а після деокупації Ірпеня приїхала в свій рідний Ірпінь. Не забуває Ірина й про Інстаграм, де публікує не тільки свої пісні, але й особисті кадри. А цього разу Світлана опублікувала відео, де була біля знищеного моста в Ірпені.

"Істина там, де твоє коріння", - написала Світлана.

Фанати, серед який був і кліпмейкер Алан Бадоєв, поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Дивитися боляче… дякуємо Світлано за вашу небайдужість";

"Поважаю Вас, Світлана, за Вашу позицію і правильний вибір";

"Рідний Ірпінь. Неймовірна Світлана";

"Ми дуже чєкаемо!!!";

"Я рада, що ви це зрозуміли і стали на бік добра";

"Ви класна співачка це факт! Але зараз бачу що ви і порядна та чесна людина !!! Respect".

А до цього зірка вирішила опублікувати фото зі своєю мамою. Таким чином Лобода привітала її з днем народження.

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