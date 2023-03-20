Як пише Polliteka.net, Світлана Лобода - популярна українська співачка, яка після повномасштабного вторгнення засудила Росію, а після деокупації Ірпеня приїхала в свій рідний Ірпінь. Не забуває Ірина й про Інстаграм, де публікує не тільки свої пісні, але й особисті кадри. А цього разу Світлана опублікувала відео, де була біля знищеного моста в Ірпені.
"Істина там, де твоє коріння", - написала Світлана.
Фанати, серед який був і кліпмейкер Алан Бадоєв, поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Дивитися боляче… дякуємо Світлано за вашу небайдужість";
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"Поважаю Вас, Світлана, за Вашу позицію і правильний вибір";
"Рідний Ірпінь. Неймовірна Світлана";
"Ми дуже чєкаемо!!!";
"Я рада, що ви це зрозуміли і стали на бік добра";
"Ви класна співачка це факт! Але зараз бачу що ви і порядна та чесна людина !!! Respect".
А до цього зірка вирішила опублікувати фото зі своєю мамою. Таким чином Лобода привітала її з днем народження.
Нагадаємо, Лобода показала закулісся зйомок українського кліпу, відео
А ще Politeka писала, що кум Лободи Анатолій Анатоліч висловився про її позицію щодо України
Також Politeka повідомляла, що Лобода в елегантному образі та з червоною помадою звернулася до українок