Євгенія – старша дитина Олександра Пономарьова. Вона народилася у шлюбі артиста з продюсеркою Оленою Мозговою. 20 березня дівчині виповнилося 25 років.
Зірковий батько рідко показує свою доньку, але цього разу на своїй сторінці в Instagram поділився архівним фото з донечкою на руках, а також кількома світлинами, на яких вона вже доросла.
"Моїй Євгенії сьогодні 25 ! Ого 😅! Многая і Благая Літа, здоровою, щасливою і з Божим благословенням ! ❤️", — написав Олександр Пономарьов під світлинами.
Українці в коментарях приєднуються до привітань:
"Оооо,ми були на концерті у Дніпрі, коли ви оголосили про її народження. Невже вже 25 років пройшло?😮 Бажаємо донечці гарної долі❤️";
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"Я пам‘ятаю її маленькою, бігала по Вашій дачі на Осокорках, ще тоді нижчою за бурбуля Абу була)) дійсно «ого»-як час мчить🫣хай буде щасливою і має гарних людей поряд!";
"Саш, я закохалася в тебе коли була молодша Жені 🤣🤣🤣 Многая літа донечці!";
"Нехай Господь благословляє Євгенію на всіх стежинах життя🙏🏻".
Додамо, в лютому день народження святкував син Олександра Пономарьова від його другої дружини Вікторії Мартинюк, із якою артист розлучився у 2012-му році. Сашку виповнилося 16 років.
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