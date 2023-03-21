Популярний український виконавець Макс Барських, який з початку війни припинив усю свою діяльність у Росії, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист опублікував відео з репетиції, де виконує свою найвідомішу пісню з початку війни.

Йдеться про пісню "Буде весна", яку Макс вперше презентував навесні минулого року, згодом з початку повномасштабної війни. У ролику артиста знято на репетиції, де готується до нової концертної програми Bestseller. Він весь у чорному, стоїть біля мікрофона та співає цю пісню. Як зізнався Макс, він і досі не може спокійно виконувати цю композицію.

"Навіть на репетиції не можу співати цю пісню спокійно. Кожне слово дуже багато значить для мене… Підготовка до шоу Bestseller триває. Побачимось вже зовсім скоро на концертах! З любов’ю з України", - поділився Барських.

Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нову публікацію артиста:

"Щоразу ця пісня повертає мене в перші тижні та місяці війни, і я плачу".

"Як чудово бачити в українському шоу-бізнесі людину, яка так щиро і без гри вміє транслювати свої почуття, свою душу через музику. Прекрасно! Пісня, яка здатна телепортувати".

"Мурашки. Віримо в нашу Перемогу всім серцем!".

"Ця пісня з перших днів її звучання була, є і буде символом України та віри у перемогу. Дякую, тобі наш Макс Барських, любимо!".

"Скільки разів під неї плакали. І щоразу, як уперше. Чекаємо на нашу Перемогу та продовження цієї пісні".

"Щоразу плачу. Відразу згадую перші вибухи, перші тижні".

"Це вже не пісня. Це вже як молитва".

"Напевно, кожен, хто чує її, не може себе стримати. Очі стають вологими самі".

Нагадаємо, "Фантастична жінка": Квіткова після розриву з Добриніним побешкетувала в ліфті наодинці.

Як повідомляла Politeka, "Життя з яйцями": Єфросиніна зачепила Дьоміна та Біднякова новими фото.

Також Politeka писала, що Великий з "Квартал 95" перетворився на Лукашенка і звернувся до українців із незвичайним проханням: відео.