Популярный украинский исполнитель Макс Барских, который с начала войны прекратил всю свою деятельность в россии, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист опубликовал видео с репетиции, где исполняет свою самую известную песню с начала войны.

Речь идет о песне "Буде весна", которую Макс впервые презентовал весной прошлого года, спустя непродолжительное время с начала полномасштабной войны. В ролике артист запечатлен на репетиции, где готовится к новой концертной программе Bestseller. Он весь в черном, стоит у микрофона и поет эту песню. Как признался Макс, он до сих пор не может спокойно исполнять эту композицию.

"Даже на репетиции не могу петь эту песню спокойно. Каждое слово очень многое значит для меня… Подготовка к шоу Bestseller продолжается. Увидимся уже совсем скоро на концертах! С любовью из Украины", - поделился Барских.

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментирвоать новую публикацию артиста:

"Каждый раз эта песня возвращает меня в первые недели и месяцы войны, и я плачу".

"Как прекрасно видеть в украинском шоу-бизнесе человека, который так искренне и без игры умеет транслировать свои чувства, свою душу через музыку. Прекрасно! Песня, которая способна телепортировать".

"Мурашки. Верим в нашу Победу всем сердцем!".

"Эта песня с первых дней ее звучания была, есть и будет символом Украины и веры в победу. Спасибо, тебе наш Макс Барских, любим!".

"Сколько раз под нее плакали. И каждый раз, как впервые. Ждем нашу Победу и продолжение этой песни".

"Каждый раз плачу. Сразу вспоминаю первые взрывы, первые недели".

"Это уже не песня. Это уже как молитва".

"Наверное, каждый, кто слышит ее, не может себя сдержать. Глаза становятся влажными сами".

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