Відома телеведуча Леся Нікітюк поділилася анонсом нового випуску свого шоу, вона побувала у Харкові.

Популярна українська телеведуча, інфлюенсер та блогер Леся Нікітюк, яка з початку війни багато волонтерить, а минулого літа відновила зйомки свого шоу "Ле Маршрутка", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася анонсом нового випуску шоу із Харкова.

Як виявилося, Леся вирушила зі своєю "Ле Маршруткою" до Харкова, який чи не щодня перебуває під обстрілами російської армії. У ролику-анонсі можна побачити, що телеведуча поспілкувалася з місцевими жителями, які втратили свої будинки, а також із військовими, які показали їй наслідки ворожих атак.

У підписі до публікації Нікітюк нічого не написала, натомість українці почали активно коментувати ролик:

"Дякую за твій внесок в історію перемоги".

"Сезон із кожним випуском у серці".

"Не можу передати, як я хотіла подивитися новий сезон. І як складно виявилося його дивитися. Співчуваю людям, яким довелося пережити страшні дні та місяці".

"Сподіваюся, що наступні зйомки будуть уже у Луганську, Донецьку та Криму".

"Леся, ви розумниця, не побоялися приїхати. Ми живемо в центрі і часто бачили вашу маршрутку і Вас. Радо було на душі, що ви з нами. Нам дуже потрібна підтримка".

"Рідний Харків. Дуже чекаємо випуску, про наше місто-герой!".

"Боля, рідне місто".

"Немає прощення цій тварині, нехай горять у пеклі".

"Герой. Найулюбленіше і найрідніше, наше місто".

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