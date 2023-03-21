Популярна українська телеведуча, інфлюенсер та блогер Леся Нікітюк, яка з початку війни багато волонтерить, а минулого літа відновила зйомки свого шоу "Ле Маршрутка", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася анонсом нового випуску шоу із Харкова.
Як виявилося, Леся вирушила зі своєю "Ле Маршруткою" до Харкова, який чи не щодня перебуває під обстрілами російської армії. У ролику-анонсі можна побачити, що телеведуча поспілкувалася з місцевими жителями, які втратили свої будинки, а також із військовими, які показали їй наслідки ворожих атак.
У підписі до публікації Нікітюк нічого не написала, натомість українці почали активно коментувати ролик:
"Дякую за твій внесок в історію перемоги".
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"Сезон із кожним випуском у серці".
"Не можу передати, як я хотіла подивитися новий сезон. І як складно виявилося його дивитися. Співчуваю людям, яким довелося пережити страшні дні та місяці".
"Сподіваюся, що наступні зйомки будуть уже у Луганську, Донецьку та Криму".
"Леся, ви розумниця, не побоялися приїхати. Ми живемо в центрі і часто бачили вашу маршрутку і Вас. Радо було на душі, що ви з нами. Нам дуже потрібна підтримка".
"Рідний Харків. Дуже чекаємо випуску, про наше місто-герой!".
"Боля, рідне місто".
"Немає прощення цій тварині, нехай горять у пеклі".
"Герой. Найулюбленіше і найрідніше, наше місто".
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