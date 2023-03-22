Зірка Голлівуду Брюс Вілліс важко хворий, але, на щастя, у ці складні дні він не залишився самотнім.

На офіційній сторінці Брюса Вілліса з'явилося його нове фото, на якому він позує в оточенні своїх найдорожчих людей – дочок, колишньої дружини та молодої дружини Емми.

«Сімейні веселощі та сміх: дорожимо дорогоцінними моментами з тими, кого любимо», - підписано зворушливий кадр.

У коментарях родину Брюса Вілліса називають чудовою, а його самого улюбленим актором. Нагадаємо, 12 березня актор відзначив 68-річчя.

Рідні зірки Голлівуду згуртувалися і проводять з ним багато часу після того, як стало відомо, що він невиліковно хворий.

Спочатку в актора діагностували афазію. Це розлад мови, що розвивається після пошкодження мозку. Актор приховував хворобу, але через погіршення здоров'я був змушений завершити акторську кар'єру.

Пізніше стало відомо, що у Брюса Вілліса було діагностовано лобово-скроневу деменцію одним із симптомів якої є афазія. Про це повідомила сім'я актора на сторінці сайту, який займається вивченням захворювання.

Родичі актора вирішили оприлюднити його діагноз, сподіваючись привернути увагу суспільства до цієї хвороби.

"Мені часто надходять повідомлення, в яких люди кажуть: "О, ти така сильна. Не уявляю, як ти справляєшся". Але я не маю вибору. Я хотіла б, щоб він був. Я ще виховую двох дітей у цій ситуації", - розповіла дружина Брюса Вілліса у своєму відеозверненні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що стан Брюса Вілліса різко погіршився.

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