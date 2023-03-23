Дочка колишньої дружини Потапа Ірини Горової Наталія, яка таємно вийшла заміж за бойфренда-мусульманина і деякий час жила в Лівані та Європі, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу дівчина опублікувала київські стіни та розповіла, за що так сильно любить рідне місто та Україну.

За словами Наталії, Київ – це кохання, і воно не втомлюється повторювати ці зізнання. І взагалі, як зауважила дівчина, порівняно з Європою Україна дуже стильна та дружня, а все тут надихає.

"Київ — любов. Не перестану зізнаватися в коханні моєму улюбленому місту. Надихатися кожним шматочком та кожним куточком. Наповнюватися енергією міста та дихати вільними грудьми, бо вдома. Відчувати життя, увагу людей до кожної деталі, бажання українців бути краще та сильніше. Бачити прапори України на домівках, машинах та в кафешках. Відчувати, що кожен житель міста наче твій друг, настільки тут просто й легко. Взагалі, у порівнянні з Європою, Україна така стильна, а коли я гуляла з Жориком, то взагалі ніхто поглядів не міг відвести. Цей список можна ще дуже довго вести, бо це я не починала перераховувати друзів та знайомих. Київ — це місто, де ти згадуєш, що ти не інтроверт", - поділилася своїми емоціями Горова.

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