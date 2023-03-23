Як пише Politeka.net, Катя Репяхова – відома українська блогерка, яка стала дружиною Віктора Павлика. А днями зірка наважилася зробити пластику носа, а перед цим уколола роки. Тепер Катя вирішила показати, як виглядає, поділившись кадрами у своєму блозі. Там Репяхова була практично без швів і залишався лише пластир на носі.
Фанати, включаючи Віктора Павлика, поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Зараз Катя перестане прикрашати себе і почне прикрашати Віктора) очікуємо продовження перетворення";
"все пишуть що класно, а ви всі вже бачили результат? тому що я тільки перемотаний ніс. поки результату не бачу, щоб написати клас";
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"Результат суперовий! думаю з носом буде теж все вдало. Ви молодець та лікар професіонал";
"Я за Вас дуже рада! Це таке прекрасне почуття коли зробило те, про що мріяло і що заважало нормально себе сприймати. Нехай ваше життя стане ще краще з новим носиком";
"Це так круто, коли дівчатка починають подобатися собі";
"Щастя вам і спокійного життя! Добре, що мрії збуваються!!!";
"Ну і що Ви позбавили хейтерів хліба?)) що їм тепер писати?".
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