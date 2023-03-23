Українська блогерка Катя Репяхова, дружина Віктора Павлика, показала, як виглядає після пластики, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Катя Репяхова – відома українська блогерка, яка стала дружиною Віктора Павлика. А днями зірка наважилася зробити пластику носа, а перед цим уколола роки. Тепер Катя вирішила показати, як виглядає, поділившись кадрами у своєму блозі. Там Репяхова була практично без швів і залишався лише пластир на носі.

Фанати, включаючи Віктора Павлика, поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Зараз Катя перестане прикрашати себе і почне прикрашати Віктора) очікуємо продовження перетворення";

"все пишуть що класно, а ви всі вже бачили результат? тому що я тільки перемотаний ніс. поки результату не бачу, щоб написати клас";

"Результат суперовий! думаю з носом буде теж все вдало. Ви молодець та лікар професіонал";

"Я за Вас дуже рада! Це таке прекрасне почуття коли зробило те, про що мріяло і що заважало нормально себе сприймати. Нехай ваше життя стане ще краще з новим носиком";

"Це так круто, коли дівчатка починають подобатися собі";

"Щастя вам і спокійного життя! Добре, що мрії збуваються!!!";

"Ну і що Ви позбавили хейтерів хліба?)) що їм тепер писати?".

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