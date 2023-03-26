Цього разу на своїй сторінці в Instagram Христина Решетнік похвалилася виглядом у простому, але елегантному образі, в якому вона прийшла на відкриття модного магазину в Києві.
"За 5 хв зібрала лук)) джинси, сорочка, підбори і тренч - те, в чому ідеально себе почуваю )) Оцініть мій вибір ❤️ or 😏?", — написала дружина ведучого під світлинами.
Григорій Решетнік у коментарях підтримав свою дружину: "❤️😍😘💐".
Шанувальники зіркової пари також засипали Христину компліментами та дивуються, як їй вдається зберігати ідеальну фігуру навіть після народження трьох дітей:
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"Мама трьох синів!!!!";
"Гарний лук, просто і Вам дуже личить";
"Клас, але обожнюю, коли Ви в сукнях! Але Вам личить все💖";
"Я теж обожнюю такі стильні образи 👍 це за моїм смаком теж";
"Я б замінила цю модель джинсів на кльош, було б дуже круто під каблук 😍🙌";
"Ви така гарна і струнка! Як вам вдається бути такою худенькою?".
Дружина Григорія Решетніка також поділилася враженнями від цього заходу.
"Концентрація жіночої енергії на один кв метр зашкалює 💗 Коли відкриваються нові жіночі магазини в такий складний час, це завжди надихає 🌸", — зізнається Христина.
Нагадаємо, ведучий "Холостяка" Решетник із дружиною поділилися кадрами з пологового будинку.
Як повідомляла Politeka, дружина Решетника не стримала емоцій через молодшого сина, якому виповнилося два роки.
Також Politeka писала, що сини Решетника приготували для мами милий сюрприз у день її народження.