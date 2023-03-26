Дружина ведучого популярних шоу "Холостяк", "Холостячка", "Україна має талант" Григорія Решетніка показала, який образ підібрала собі всього за 5 хвилин.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Христина Решетнік похвалилася виглядом у простому, але елегантному образі, в якому вона прийшла на відкриття модного магазину в Києві.

"За 5 хв зібрала лук)) джинси, сорочка, підбори і тренч - те, в чому ідеально себе почуваю )) Оцініть мій вибір ❤️ or 😏?", — написала дружина ведучого під світлинами.

Григорій Решетнік у коментарях підтримав свою дружину: "❤️😍😘💐".

Шанувальники зіркової пари також засипали Христину компліментами та дивуються, як їй вдається зберігати ідеальну фігуру навіть після народження трьох дітей:

"Мама трьох синів!!!!";

"Гарний лук, просто і Вам дуже личить";

"Клас, але обожнюю, коли Ви в сукнях! Але Вам личить все💖";

"Я теж обожнюю такі стильні образи 👍 це за моїм смаком теж";

"Я б замінила цю модель джинсів на кльош, було б дуже круто під каблук 😍🙌";

"Ви така гарна і струнка! Як вам вдається бути такою худенькою?".

Дружина Григорія Решетніка також поділилася враженнями від цього заходу.

"Концентрація жіночої енергії на один кв метр зашкалює 💗 Коли відкриваються нові жіночі магазини в такий складний час, це завжди надихає 🌸", — зізнається Христина.

Нагадаємо, ведучий "Холостяка" Решетник із дружиною поділилися кадрами з пологового будинку.

Як повідомляла Politeka, дружина Решетника не стримала емоцій через молодшого сина, якому виповнилося два роки.

Також Politeka писала, що сини Решетника приготували для мами милий сюрприз у день її народження.