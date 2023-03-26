Лорак цинічно заявила, нібито різні ЗМІ деякий час тиражують фейкові звинувачення та наклеп на мою адресу, намагаючись вплинути на громадську думку.

У російському Краснодарі скасували концерт співачки Ані Лорак. Саме через це Лорак вирішила виправдати своє мовчання та звинуватила у всіх бідах Український уряд.

«Як ви знаєте, я — українська співачка, і я пишаюся своєю спадщиною та культурою. Я ділилася своєю творчістю в Україні протягом багатьох років. Проте, з початку конфлікту між Росією та Україною я опинилася в центрі уваги багатьох пліток без жодних фактів.

2014 року деякі політичні діячі в Україні хотіли використати мене у своїх цілях, з чим я не могла погодитися. В результаті я опинилася в дуже незручній ситуації і зіткнулася з негативними наслідками у своєму житті, про які знає лише моє найближче оточення. Мені надали лише два варіанти: «Або ти граєш у нашу гру, роблячи те, що ми тобі говоримо, або ти не співатимеш у цій країні» - заявила Лорак, щоб хоч якось виправдати своє мовчання.

Вона додала, що її «притиснули до стіни» у країні і саме тому вона нібито втекла.

Вона також заявляє, що не підтримує жодних форм насильства і загибелі людей внаслідок конфліктів розбиває їй серце.

Лорак заперечує звинувачення надавати військову допомогу, оскільки вона може допомагати тільки в рамках гуманітарної місії, чим займається все своє життя. Однак незручність ситуації в тому, що свої заяви Лорак робить лише після того, як їй відмовили в одному з концертів у Росії.

Спроби виправдати себе були досить безглуздо для користувачів мережі.

Ані Лорак із жовтня минулого року перебуває під санкціями РНБО. Артистка від початку повномасштабного нападу Росії на Україну не говорить про свою позицію щодо війни.

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