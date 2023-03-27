Цього разу на своїй сторінці в Instagram Анатолій Анатоліч зізнався, що вже багато років намагається зрозуміти, які в нього стосунки з Богом.

"Поки це не найуспішніший мій кейс, але ... З одного боку я хочу вірити в те, що хтось мені допоможе в складний момент, з іншого поки що я сам собі допомагаю. З одного боку є історії моїх друзів, яких Він, за їхніми ж ствердженнями, витягнув за вуха з багнюки і поставив на ноги, з іншого є Паша Мерседес, церква Відродження і тому подібне.(знаю що ви скажете, що це не релігія, а церква, але ж)", — пише ведучий.

Він наголосив, що не хоче ділити людей за поглядами на релігію, але, не називаючи імені, дорікнув ярому прихильнику УПЦ МП Василю Ломаченку.

"Якщо це не заважає іншим, то це твоя справа. Аж до того моменту, коли твій вибір починає впливати на життя інших людей (відомі боксери в приклад) Я буду дуже здивованим, якщо мені колись відкриється таємниця буття, і я пізнаю сенс в чомусь більшому за мене, хоча для мене сенс мого буття давно не і собі, а в моїх дітях. І шукати для себе щось більш значуще і сильне за мою любов я не хочу, та й не бачу сенсу. Але, в той самий час, коли ми переможемо я видихну і скажу: Слава богу. Нарешті. Хоча сам буду розуміти, що Слава ЗСУ звучить більш реалістично", — додав Анатолій Анатоліч.

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