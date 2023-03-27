На своїй сторінці в Instagram Марічка Падалко розповіла, що росіяни незаконно вивезли з херсонського дитячого будинку до Криму під час окупації міста 46 малюків до п’яти років, їхні прізвища писали на одязі. Відео з’явилося лише зараз. Операцією керував депутат від Єдиної росії Кастюкевич (відео 1). Саме в незаконній депортації українських дітей путіна звинувачують в Гаазі.

Напередодні окупанти вдарили по Авдіївці (фото 2). А в Бахмуті наші прикордонники знищили осередок окупантів в гаражному масиві (відео 3).

Також в ведуча поділилася цікавими новинами з рф. Так, у Тульський області за 500 км від українського кордону впав ударний безпілотник (відео 4). Достовірної інформації, куди він летів і хто його запустив, поки немає. Місцеві вивчають уламки дрона (відео 5). Тим часом у Москві з’явилася соціальна реклама, як зібрати тривожу валізку (відео 6).

Україна вимагає скликати Раду безпеки ООН через наміри росії розмістити на території білорусі ядерну зброю (фото 7). ЄС готовий до нових санкцій, якщо москва піде на такий крок.

В Києво-Печерській Лаврі відбулося, вочевидь, останнє богослужіння УПЦ (відео 8).

Голівудський актор Орландо Блум приїхав до України як посол ЮНІСЕФ і зачарував українців гарною вимовою складного для іноземців слова «Укрзалізниця» (відео 10).

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко зізналася, чому не живе з чоловіком та доньками.

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