Популярна українська співачка Ліда Лі, яка раніше була підопічною продюсерського центру Монатіка, а потім розпочала сольну кар'єру та нещодавно представила чуттєву пісню "З тобою", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала чарівні фото на березі моря і показала, як упіймала веселку.

Як видно, на нових знімках Ліда відображена в дивовижній локації, це майданчик біля самого берега моря, на якому стоять незвичайні двері-портал. Примітно, що на тлі видно гарну веселку, яку співачка ніби зловила рукою. Перед камерою Ліда з'явилася в чорному вбранні, яке підкреслило її струнку фігуру, волосся розпущене, а на обличчі грайлива посмішка.

У підписі до публікації артистка написала: "Коли життя відкриває двері до порталу з чудесами – не проґав цей момент… Тому ловлю веселку за хвіст!".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Неперевершено".

"Ну так гарно".

"Вау! Які фотки".

"Яка краса".

"Неймовірно гарно".

"Вау, Лідо, яка краса".

"Яка краса".

"Дуже добре".

"Це ж треба було так потрапити".

"Боже, як гарно!".

"Як красиво! Неймовірна та гармонійна".

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