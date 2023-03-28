Популярна українська співачка Ліда Лі, яка раніше була підопічною продюсерського центру Монатіка, а потім розпочала сольну кар'єру та нещодавно представила чуттєву пісню "З тобою", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала чарівні фото на березі моря і показала, як упіймала веселку.
Як видно, на нових знімках Ліда відображена в дивовижній локації, це майданчик біля самого берега моря, на якому стоять незвичайні двері-портал. Примітно, що на тлі видно гарну веселку, яку співачка ніби зловила рукою. Перед камерою Ліда з'явилася в чорному вбранні, яке підкреслило її струнку фігуру, волосся розпущене, а на обличчі грайлива посмішка.
У підписі до публікації артистка написала: "Коли життя відкриває двері до порталу з чудесами – не проґав цей момент… Тому ловлю веселку за хвіст!".
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Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:
"Неперевершено".
"Ну так гарно".
"Вау! Які фотки".
"Яка краса".
"Неймовірно гарно".
"Вау, Лідо, яка краса".
"Яка краса".
"Дуже добре".
"Це ж треба було так потрапити".
"Боже, як гарно!".
"Як красиво! Неймовірна та гармонійна".
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