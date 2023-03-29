Популярна українська співачка та блогерка Анна Трінчер, яка перед початком війни зробила пластику купи, а у вересні минулого року вийшла заміж за свого коханого-блогера Олександра Волошина, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала незвичайне відео та розповіла про важливість професій, які для більшості людей залишаються непомітними.

У ролику Анна ніби встає з ранку, йде на кухню зробити чай, потім вибирає собі вбрання, потім робить фото біля спеціальної лампи, а потім знову повертається на кухню та насолоджується свіжим букетом. І весь цей час кожна дія дівчини супроводжується наче повідомленнями від пекаря, кравця, електрика, флориста та інших представників різних професій, які ніби говорять про те, що це створили вони.

У підписі до публікації Трінчер пояснила те, що відбувається на відео: "В шаленому темпі життя та балансування між новинами ми часто не звертаємо увагу на людей, які піклуються про наш комфорт та щоденний побут. Це представники робітничих професій: столяри, електрики, пекарі і перукарі – які щиро люблять свою роботу та пишаються нею, але чомусь залишаються для суспільства непомітними. У кампанії "Все працює завдяки нам" разом з програмою #EU4Skills руйнують стереотипи про невидимі професії, показуючи, якими цікавими і важливими вони насправді є. Обирати професію потрібно за покликом серця, не звертаючи увагу на стереотипи і думку людей навколо. Адже кожна професія є по своєму захоплюючою та унікальною, а також цінною для суспільства. Погодьтесь, світ став би щасливішим, якщо б всі займались професіями, які вони люблять".

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