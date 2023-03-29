Цього разу в себе в Instagram Микола Люлько показав, як його донечка Злата приготувала смачне та корисне злакове печиво.

Нам знадобляться такі інгредієнти:

Борошно кукурузне 150 г

Борошно пшеничне 100 г

Насіння гарбузове 100 г

Насіння соняшника 50 г

Насіння льону 50 г

Насіння кунжуту 50 г

Сіль 5 г (1 ч.л)

Оливкова олія 50 г

Вода 300 г

Щоб приготувати тісто, просто змішайте всі інгредієнти в однорідну масу. Тісто вийде рідке, але якщо занадто, то не бійтесь додати ще борошна. Рівномірно розмащуємо тісто на деко, застелене пергаментом, та відправляємо в духовку, розігріту до 200 градусів. Випікаємо печиво протягом 10 хв, потім дістаємо, нарізаємо прямокутниками та знову відправляємо в духовку на 160 градусів на 30 хвилин — і готово.

Раніше зірка "Мастер Шеф" Микола Люлько показав покращений рецепт десерту, який усім знайомий із дитинства, — шоколадної ковбаси. Для приготування беремо:

Печиво 600 г

Фісташка 100 г

Арахіс 100 г

Какао 6 ст.л

Молоко згущене варене 1 б

Шоколад молочний 300 г

Масло вершкове 400 г

Цукрова пудра 40 г

"Печиво розминаємо руками, додаємо до нього горіхи. В сотейнику поєднуємо масло, шоколад, згущене молоко, какао, та розтоплюємо на слабкому вогні, постійно помішуючи. Вливаємо суміш до печива з горіхами. Ретельно перемішуємо, зевертаємо за допомогою харчової плівки в ковбасу, даємо 2-3 години, щоб стабілізувалась наша суміш. Готовий виріб притрушуємо пудрою, заварюємо гарячий чай та насолоджуємось", — пояснив шеф-кухар.

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