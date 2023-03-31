Відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко розповів про важливе для себе досягнення.

Відомий Кулінар Євген Клопотенко розповів, що нещодавно відбулася звана вечеря у форматі наукової конференції за участю ІІ. До програми увійшла доповідь низки експертів, які прозвітували про вплив штучного інтелекту на різні сфери життєдіяльності, виступив і сам Євген.

На їхню думку, поки що штучний інтелект не зможе замінити викладачів, бо він поки що не здатний пропонувати оригінальні ідеї та унікальний стиль викладання, адаптований до потреб конкретної групи студентів.

Проте «він дуже круто структурує і робить пояснювальну записку». Але ніхто не знає, як він прийматиме рішення, які фактори при цьому враховуватиме.

Шеф-кухар ktoukraine, автор проектів "Варті" та "Топіт" закликав більш обережно ставитися до впровадження ІІ в наше життя, тому що, на його думку, він позбавляє людей потреби думати, тому небезпечний.

«ІІ не здатний дивувати та заглиблюватися в креативний процес. Чи поїде він на Рівненщину і чи привезе нам багно? Чи розвиватиме національну гастрономію? Ні» – з гумором помітив Клопотенко.

Нагадаємо, Клопотенко дав рецепт соковитої домашньої шаурми.

Як повідомляла Politeka, Клопотенко показав рецепт легкого курячого рулету з горіхами та чорносливом.

Також Politeka писала, Клопотенко з "Майстер Шеф" показав рецепт оригінального сендвіча.