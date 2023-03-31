32-річна українська співачка Надя Дорофєєва вирішила показати сміливий образ із чорним міні та новенькими кросівками. Зірка успішно привернула увагу завдяки фігурі.

На цей раз артистка одягла темну спідницю довжини ультраміні, з розрізом спереду, а також кросівки марки Puma, амбасадором якої є. Про це Надя поспішила нагадати у підписі під серією кадрів:

«Була б амбасадором pumaukraine навіть якби не була б 😄 Люблю!» – пише Надя.

У мережі відреагували:

«У твоїх очах можна потонути, та що там… вже; викликайте ДСНС тут 🔥; Я одну каблучку бачу?😂; Така краса є лише від бога; Вже не можу дочекатися концерту у Києві; Ви дуже гарна;

Ну яка відважна 💗🩷; Навіть не намагайтеся оцінити цей шедевр. Він безцінний; Хороші фото; Я на колінах 🛐😍».

Також Дорофєєва розповіла, чи працює зараз із психологом:

«Минулий рік був надскладним, я не звикла виливати все це у соціальні мережі. Але справді психолог мені дуже допоміг. І ще я не знаю, як тепер обійтися без занять медитацією. Женя, я тобі вдячна за те, що ти зі мною пройшла все це».

Нагадаємо, що Дорофєєва перетворилася і вразила зухвалим чином.

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва, яка раніше також поскаржилася на фігуру, вразила виглядом у топі.

Також Politeka писала, що Дорофєєва влаштувала "дикі" танці з хлопцем та дівчиною після концерту.