32-річна українська співачка Надя Дорофєєва вирішила показати сміливий образ із чорним міні та новенькими кросівками. Зірка успішно привернула увагу завдяки фігурі.
На цей раз артистка одягла темну спідницю довжини ультраміні, з розрізом спереду, а також кросівки марки Puma, амбасадором якої є. Про це Надя поспішила нагадати у підписі під серією кадрів:
«Була б амбасадором pumaukraine навіть якби не була б 😄 Люблю!» – пише Надя.
У мережі відреагували:
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«У твоїх очах можна потонути, та що там… вже; викликайте ДСНС тут 🔥; Я одну каблучку бачу?😂; Така краса є лише від бога; Вже не можу дочекатися концерту у Києві; Ви дуже гарна;
Ну яка відважна 💗; Навіть не намагайтеся оцінити цей шедевр. Він безцінний; Хороші фото; Я на колінах 🛐😍».
Також Дорофєєва розповіла, чи працює зараз із психологом:
«Минулий рік був надскладним, я не звикла виливати все це у соціальні мережі. Але справді психолог мені дуже допоміг. І ще я не знаю, як тепер обійтися без занять медитацією. Женя, я тобі вдячна за те, що ти зі мною пройшла все це».
Нагадаємо, що Дорофєєва перетворилася і вразила зухвалим чином.
Як повідомляла Politeka, Дорофєєва, яка раніше також поскаржилася на фігуру, вразила виглядом у топі.
Також Politeka писала, що Дорофєєва влаштувала "дикі" танці з хлопцем та дівчиною після концерту.