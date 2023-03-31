Популярний український телеведучий та ресторатор Даніель Салем вступив до лав Збройних Сил України, нерідко він дивує кадрами у мережі.

Відомий український телеведучий та ресторатор Даніель Салем з перших днів вторгнення Росії на наші землі вирішив бути разом із ЗСУ. Саме тому він записався до місцевої тероборони.

Зараз чоловік знаходиться на передовій і на своїй сторінці в Інстаграм часто показує різні відео з товаришами. Також артист ділиться важливою інформацією, але не обходиться і без козузів.

На цей раз Даніель показав, як дуріє з товаришами по службі. Але не всі оцінили ігри із залишками обстріляного манекена, тоді як до голови самого Салема до скроні приставили пістолет:

«Без коментарів… 🙄 Коли кукуха вже їде» - пожартував Даніель.

У мережі почали висловлюватися: «Шкідник ☺️; порушено правило поводження зі зброєю; Pov: Коли довго на фронті без дружини; Якась хрень із пістолетом 🤯; Це життя, а воно таке, що бентежить;

Тримайтеся; Без коментарів!; Хуліган!; Коли забув, що таке жива жінка 😢; Жаль хлопців. Тримайтеся! Слава Україні".

Наразі Даніель захищає свою країну на фронті, у тому числі й свою 7-річну доньку Санту-Луну. Дівчинка написала листа своєму знаменитому батькові-воїну, який для нього став свого роду талісманом.

Як зізнався сам Даніель, він завжди носить конверт із посланням своєї дочки із собою, де б він не знаходився.

Нагадаємо, біда у Даніеля Салема, ведучий емоційно звернувся до кривдника.

Також Politeka писала, що Даніель Салем вразив рідкісними кадрами зі своєю дочкою.

Як повідомляла Politeka, Салем назвав зіркових колег, які його неприємно здивували після вторгнення Росії.