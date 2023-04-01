На цей раз у мережі Злата вирішила показати, як зазвичай проходять її зйомки і який мінус у них є. Після цього артистка показала й іншу себе – як її балують близькі, і як вона сама любить розслабитись без зайвого пафосу.

«Ось вам перші бекстейдж-кадри. Після стільки присідань я вирішила завтра не йти до спортзалу. Якщо серйозно, я обожнюю свою професію за можливість працювати у творчій сфері. При цьому постійно навчаюсь і дізнаюся про щось нове. Я дуже щаслива людина! - Поділилася Злата.

Потім вона показала інший бік медалі та свого життя. Не лише модні кадри та яскраве життя буває у її буднях. Іноді радують її і прості дрібниці - тут і риба, солоні огнурці, і відпочинок з друзями.

"Коли друзі знають, чим пригощати!" - Поділилася Злата своєю радістю.

Раніше Злата Огнєвіч показала фрагмент свого зворушливого виступу перед українськими захисниками.

"Концерти росіян, як вислів про Париж - побачити та померти 😅", - жартує артистка під відео.

Шанувальники у коментарях підтримали Злату Огневич і не стримують огид від виступу росіянки, але не всі українці оцінили таке порівняння.

Нагадаємо, що Злата Огнєвіч показала кадр із закулісся концерту та отримала "відповідь".

Як повідомляла Politeka, Злата Огнєвіч розкрила улюблену процедуру популярних зірок.

Також Politeka писала, що Злата Огнєвіч влучно пожурила світових лідерів за слабкість та цинізм.