Телеведучий Анатолій Анатоліч не лише розлютився, але зізнався, що може лайкнути пост Ані Лорак лише в одному випадку.

Артистка Ані Лорак, яка продалася росії і зрадила свою Батьківщину, зіткнулася з труднощами на рф - її концерти раптом стали скасовувати. Їй відразу довелося давати інтерв'ю пропагандистським ЗМІ і пояснювати, що вона хоче й надалі продовжувати розважати росіян, і в жодному разі не підтримує Україну та її захисників.

Шоумен та телеведучий Анатолій Анатоліч у своєму Інстаграм різко розкритикував її та відреагував на останній пост співачки.

Анатолій Анатоліч звернув увагу на те, що у своєму останньому посту Ані Лорак розповідала про користь авокадо. І, звичайно ж, ні слова про свою Батьківщину.

"Кароліна, ти *обнулась? Рік війни! Який, на*уй авокадо? Може поглянеш на пости своїх українських колег? Зараз авокадо можна запостити тільки в тому випадку, якщо ти цим авокадо забила до смерті російського окупанта. Інакше ніяк. Ніяких авокадо. Засунь своє авокадо собі в сраку і не треба нічого взагалі постити", - звернувся Анатолій Анатоліч до зрадниці.

Телеведучий також зізнався, що може лайкнути пост Ані Лорак лише в одному випадку - якщо вона опублікує на своїй сторінці в Інстаграм, якийсь збір для бійців ЗСУ або тих, хто постраждав внаслідок атаки росіян.

Нагадаємо, що Анатоліч поділився неприємною історією про поведінку українців.

Як повідомляла Politeka, Анатоліч зворушив кадром із доньками та домашнім улюбленцем.

Також Politeka писала, що Анатоліч вказав на показову деталь з лібералами рф під час скандального "Оскару".