Як пише Politeka.net , Олена Шоптенко – відома українська хореограф та танцівниця, яка стала переможницею "Танців з зірками". А кілька років тому зірка танцювала з Олегом Винником, але пара знялася із проекту, після чого Олена заявила, що більше не ступить на паркет проекту. Після цього Шоптенко покликали як хореограф-постановник на шоу.

Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення зірка поїхала до Європи, де організовує танцювальні флешмоби на підтримку України.

Не забуває Альона і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Шоптенко розповіла про хворобу свого сина, який уже втретє хворіє за місяць.

"Втомилася, вже втретє за місяць у сина висока температура. Вночі було 40 і довелося викликати швидку", - написала Шоптенко під кадрами.

А до цього Олена поділилася постом, де розповіла про любов до себе. Зірка також опублікувала фото, де гуляла біля моря.

"Я так часто чую звідусіль про важливість любові до себе. Тільки от ніхто не говорить конкретно, що це на практиці і як до цього прийти. Особисто для мене це поняття полягає у відносинах із собою, як кажуть, не токсичних, що мають багато складових: відносини зі своїм тілом, мозком, оточуючими людьми, дитиною тощо Важливо, щоб усе було чесно та по-любові", - написала Шоптенко.

Нагадаємо, брат кандидатки на нацжурі Євробачення працює в держструктурах Росії.

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